全美華埠小姐選美週六舉行 重慶芭蕾舞團取消來美演出（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

全美華埠小姐選美本週六在舊金山舉行,原定在選美會表演的中國重慶芭蕾舞團,因為武漢肺炎疫情,要臨時決定取消來美的行程,而演出環節就由美國本地的歌唱高手代替。

主辦全美華埠小姐選美的中華總商會,為了突破選美會的表演環節,很早之前已經安排重慶芭蕾舞團做選美會的表演嘉賓。

全美華埠小姐競選女皇科主任岑偉民說:”已經籌備了許久,因為人數多,簽證需時,所以我們很早已經辦好,飛機票也訂好了,可是臨時間領事館和大陸的團發出公涵,表示他們全部不准出國,所以我們今次很大損失,對觀眾來說也是很大的損失,今年很對不住觀眾。”

中華總商會表示,芭蕾舞團有約8個團員都是出色的舞蹈員。

岑偉民說:”我們的海報已經印好,特刊也有介紹這個芭蕾舞團。”

選美會現在安排灣區歌手James Lanman,以及曾代表舊金山到廣州參加粵語好聲音而贏得冠軍的鄭琪琪擔任表演嘉賓。

今年十名選美佳麗分別來自灣區、夏威夷、德州、伊利諾伊州,以及華盛頓州,選美會週六晚上7點半在舊金山藝術宮舉行。

