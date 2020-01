Kobe Bryant直升機墜毀前機艙對話錄音曝光

【有線新聞】

NBA巨星高比拜仁(Kobe Bryant)墜機事故,機艙對話錄音顯示機師當時向控制塔申請特別許可,在天氣欠佳下繼續航程,失事前一分鐘直升機突然爬升再急速下墜。

高比拜仁一行人乘坐的直升機,週日飛行約40分鐘後墜毀。美國當局公開機師與控制塔對話,冀還原事發經過。

直升機早上9時過後起飛,由於大霧,約10分鐘後改道,沒有使用慣常航線。

機師之後向控制塔申請特殊目視飛行規定特別許可,以較低高度飛行,等候批准期間,停留在700至800呎高度,盤旋逾10分鐘,取得許可後,直升機飛行高度升至約1,400呎。

機師之後聯絡途經的另一控制塔,要求提供航程追蹤由控制塔雷達協助導航。

墜機前一分鐘,直升機突然急速爬升至2,000多呎,說要避開雲層,直升機之後向左,以每分鐘逾4,000呎速度急墜,撞向不到1,100呎高山區。

涉事機師經驗豐富,2007年考獲商業飛行牌照,有超過8,200飛行時數,亦有定期驗身,近幾年負責接載高比一家,亦載過不少名人。

持有特殊目視飛行規定許可的航班,即使天氣條件不適合飛行,仍可繼續航程,有專家指做法不罕見,但一般不建議這樣做。

國家運輸安全委員會說,沒有規定直升機安裝俗稱黑盒的飛行紀錄儀,但機上有一部平板電腦記錄飛行相關資訊,會循人為、機械及天氣等多方面調查。

