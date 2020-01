一代籃球巨星驟離逝 球迷不捨哀悼

【KTSF 馮政浩報導】

一代籃球巨星Kobe Bryant週日因直升機意外遇難,各地的球迷悲痛哀傷,很多人前往湖人的主場憑弔。

數以千計的粉絲在洛杉磯市中心的Staples Center球場獻上鮮花悼念。

球迷Yvonne Mendez說:”他的熱誠和投入比賽令人驚嘆,他對在洛杉磯的人貢獻良多。”

Bryant和女兒逝世不夠一天,洛杉磯市區已經出現紀念他們兩父女的壁畫。

週二晚在洛杉磯的NBA籃球賽,湖人對快艇的比賽將會改期,表示對Bryant的尊重。

而籃球界對於巨星突然離去深感可惜。

費城76人隊總經理Elton Brand說:”我們珍惜不單止是他的成就,而是他如何達致這個成就。”

前NBA球星Dwyane Wade說:”今日是我一生人之中最哀傷一日,好像一場噩夢。”

Bryant和13歲的女兒Gianna,以及另外7人乘坐的直升機,在洛杉磯西北墜毀,意外現場仍然封鎖,5英里之內不不准入內,而上面的航空交通不得低過5,000呎,避免好奇者和狗仔隊騷擾,週一早上有約20名人員進行調查。

在機內同時喪生包括南加州Orange Coast College棒球教練John Altobelli,他的妻子Keri和女兒Alyssa,以及另外兩母女Sarah Chester和Payton Chester。

他們是準備前往南加城市Thousand Oaks Mamba體育學院的女子籃球賽。

失事原因仍未確定,有推測指可能與大霧有關。

而在舊金山的籃球主場Chase Center有不少球迷悼念。

球迷Lakhuan Horten得過Bryant親筆簽名,寧遲到上班也要向偶像表示敬意。

Horten說:”這是傷心的一天,真的很傷心,悲痛失去了Bryant。”

其它展現紀念的部分場所包括芝加哥公牛的主場United Center,星期日晚亮起湖人隊的紫色和金黃色,而Bryant的照片也放上大熒幕。

拉斯維加斯的摩天輪、明尼蘇達州Target Center的投射影像等。

