一代籃球巨星驟離逝 球迷不捨哀悼

【KTSF 馮政浩報導】

一代籃球巨星Kobe Bryant週日因直升機意外遇難，各地的球迷悲痛哀傷，很多人前往湖人的主場憑弔。

數以千計的粉絲在洛杉磯市中心的Staples Center球場獻上鮮花悼念。

球迷Yvonne Mendez說：”他的熱誠和投入比賽令人驚嘆，他對在洛杉磯的人貢獻良多。”

Bryant和女兒逝世不夠一天，洛杉磯市區已經出現紀念他們兩父女的壁畫。

週二晚在洛杉磯的NBA籃球賽，湖人對快艇的比賽將會改期，表示對Bryant的尊重。

而籃球界對於巨星突然離去深感可惜。

費城76人隊總經理Elton Brand說：”我們珍惜不單止是他的成就，而是他如何達致這個成就。”

前NBA球星Dwyane Wade說：”今日是我一生人之中最哀傷一日，好像一場噩夢。”

Bryant和13歲的女兒Gianna，以及另外7人乘坐的直升機，在洛杉磯西北墜毀，意外現場仍然封鎖，5英里之內不不准入內，而上面的航空交通不得低過5,000呎，避免好奇者和狗仔隊騷擾，週一早上有約20名人員進行調查。

在機內同時喪生包括南加州Orange Coast College棒球教練John Altobelli，他的妻子Keri和女兒Alyssa，以及另外兩母女Sarah Chester和Payton Chester。

他們是準備前往南加城市Thousand Oaks Mamba體育學院的女子籃球賽。

失事原因仍未確定，有推測指可能與大霧有關。

而在舊金山的籃球主場Chase Center有不少球迷悼念。

球迷Lakhuan Horten得過Bryant親筆簽名，寧遲到上班也要向偶像表示敬意。

Horten說：”這是傷心的一天，真的很傷心，悲痛失去了Bryant。”

其它展現紀念的部分場所包括芝加哥公牛的主場United Center，星期日晚亮起湖人隊的紫色和金黃色，而Bryant的照片也放上大熒幕。

拉斯維加斯的摩天輪、明尼蘇達州Target Center的投射影像等。

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