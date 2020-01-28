武漢肺炎死亡人數破百 香港將局部封關

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根據中國衛健委通報的數據，過去一天，中國武漢新型冠狀病毒肺炎確診個案增加超過1,700宗，涉及33個省市，而疫情爆發至今，全中國確診病例達4,515例，至少106人死亡。

香港行政長官林鄭月娥宣布，星期四凌晨開始暫停所有高鐵和直通車班次，關閉西九龍及紅磡口岸，直至另行通知，另外內地會停發自由行簽注。

林鄭月娥連同8位官員戴著口罩，宣布一系列新防疫措施，林鄭月娥指：「我獲得中央同意，內地會暫停發出自由行簽注，亦會大幅縮減兩地交通服務，整條香港段高鐵和紅磡城際直通車所有班次暫停。」

港府1月30日零時零分起，會關閉高鐵西九站及紅磡火車站口岸直至另行通知，沙頭角、文錦渡客運口岸暫時關閉，貨運不受影響。

中港碼頭及屯門碼頭跨境渡輪全部暫停，口岸亦會關閉。港珠澳大橋金巴和沙頭角跨境巴士大幅縮減班次，來往內地的航班亦會減一半。

既然拍板停高鐵，為何尚要等多一日才停？政府解釋近日經高鐵返港的八成都是香港人，運輸及房屋局局長陳帆說：「很多香港市民都在等待回港，所以他們都要時間掌握高鐵停頓，以及部署高鐵以外的渠道回港，所以我們覺得30日零時零分是適合安排。」

政府宣布新措施時，有班高鐵剛剛抵達西九站，但內地旅客離開時，可能要經羅湖、落馬洲離境，這兩個口岸不會關閉。

局部關閉，林鄭月娥形容算是「局部封關」，至於會否「全面封關」，林鄭月娥解釋：「如果說所有內地人由明天開始不能踏足香港，我想大家都心中有數，對香港各方面的影響，而事實上我們是有方法毋須用這極端措施下，可以做到防疫效果，有不少香港人仍在內地，你封關的意思是否這些香港人、我們不歡迎回來？」

她又指少了自由行及旅行團，只剩探親及商務客內地旅客應會少了七成多。

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