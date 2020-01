【KTSF】

有非牟利組織將在2月初於中半島再次舉辦免費的首次置業者講座,為大家介紹首期援助計劃。

非牟利組織HEART將在2月4日,於中半島南舊金山舉辦首次置業者講座,為大家介紹2020年首期援助計劃。

合資格人士只需支付5%首期,就能購買市價最高達908,156元的公寓、鎮屋或者獨立屋,且無需購買PMI私人房貸保險。

講座時間是晚上6點到7點,地點是南舊金山市議會。

講座需提前預約,詳情請點擊:https://www.heartofsmc.org/free-first-time-homebuyer-workshop-in-south-san-francisco-on-february-4/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。