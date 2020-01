【KTSF】

古巴與牙買加之間的加勒比海發生7.7級強烈地震,遠至佛州邁亞密都感到震動,暫時未有傷亡及嚴重損毀報告。

在古巴,地震發生在當地星期二下午2時許,東部最大城市聖地亞哥,有居民表示,當時坐在椅子上感到強烈震動,在開曼群島的喬治城,一度錄得0.4尺的海嘯,不過牙買加的羅亞爾港和多明尼加共和國的普拉塔港,都沒有發現海嘯。

而一度發出的海嘯威脅警示也已經撤回,地震的威力強大,遠在440英里外的邁亞密,也有民眾表示有震感,有人當時身在13樓的辦公室,說感到大廈搖晃了30至40秒,暫時未有傷亡及嚴重損毀報告。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。