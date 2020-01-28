舊金山衛生官員稱灣區民眾感染武漢肺炎機率低（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德週一率衛生、防疫以及緊急應變等相關機構官員，共同宣布舊金山因應武漢肺炎疫情的相關措施，並證實國務院的武漢撤僑專機確定不會來到舊金山，衛生官員也強調，灣區民眾感染的機率很低，可以如常生活。

布里德說：”我要很清楚告訴大家，舊金山沒有任何案例，我們會繼續和伙伴，加州及聯邦機構合作，追蹤疫情進度，並提供多種語言的資訊。”

布里德也宣布，針對武漢肺炎疫情的緊急運作中心，在緊急應變管理局正式啟動。

舊金山緊急應變管理局行政主任Mary Ellen Carroll說：”緊急應變中心基本上就是提供對情況的了解，以及協調資源和資訊。”

舊金山公共衛生局也已啟動應急機制，配合聯邦以及加州相關部門監測疫情的動態，並強調灣區民眾染病的風險仍低。

舊金山公共衛生局健康主任Tomas Aragon說：”目前灣區居民感染新型冠狀病毒的機率低，除非是他們最近到過武漢，或是有跟從武漢來的確診病患有過接觸。”

公共衛生局強調，只有在出現確診病例才會對外公布，而目前並沒有就疫情發出新的指引，因此民眾一切如常，不需要刻意改變生活型態。

對於外傳美國從武漢返美的撤僑專機即將在28號抵達，機場官員強調這是謠傳，撤僑專機會飛到南加州，並不會到灣區。

舊金山國際機場主任Ivar Satero說：”我們取得的最新消息，撤僑專機會通過安克拉治來美，然後飛到南加州Ontario機場。”

布里德說：”目前我們所知，沒有飛機（從武漢）來，當然情況一直都在變動，如果有更改，我們會準備好採取必要措施，同時也會通知大眾，我們採取的每一步驟。”

官員也透露，撤僑專機抵達美國境內會做3次健康檢查，確保不會將疫情帶入美國。

Satero說：”第一次檢查是由中國官員在登機之前做，第二次檢查會由美國官員在飛到武漢的飛機上做，我們會在起飛之前做，然後第三次的檢查是在飛機抵達進入安克拉治，允許入境安克拉治之前會做。”

機場官員表示，目前武漢往返於舊金山的直航班機已經停飛，聯邦疾病防控中心（CDC）的人員則繼續留在舊金山國際機場監控入境旅客的健康情況。

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