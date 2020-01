博爾頓在新書爆料 或會被傳召就彈劾案作證（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的彈劾案審訊週一輪到特朗普的律師團隊第二天進行開庭陳詞,週日晚前任國家安全顧問博爾頓在新書中透露,特朗普軍援烏克蘭的條件就是要烏克蘭調查拜登,這篇報導刊登之後,有可能增加傳召包括博爾頓在內的證人作證。

白宮的律師團隊週一第二天陳詞,為特朗普在彈劾案中辯護,不過期間有枝節,就是在週日晚紐約時報引述博爾頓在新書中手寫的內容指出,特朗普對他講,特朗普希望繼續扣起接近4億美元軍援給烏克蘭,直至烏克蘭官員答應協助調查民主黨人,包括前副總統拜登在內,而拜登就是特朗普今年競選連任的潛在可能勁敵。

不過特朗普在推文中否認博爾頓這講法,博爾頓的爆料無疑令民主黨人增添希望,去要求增加證人在彈劾審訊中作證,包括博爾頓本人在內。

民主黨首席彈劾經理Adam Schiff說:”完全令總統的辯護增添漏洞。”

共和黨籍參議員Mitt Romney就表示,他希望可以聽到博爾頓作出公平判斷的證供。

Romney說:”可能有更多共和黨人也贊成我們去聆聽博爾頓證詞。”

另一位共和黨籍參議員Susan Collins也有同感,情況看來,越來越有可能共和黨內得到足夠支持,去要求傳召證人在彈劾審訊中作證。

