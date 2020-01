阿富汗泰利班聲稱擊落美國軍機

【有線新聞】

阿富汗塔利班聲稱擊落美國軍機,美軍證實有軍機於阿富汗墜毀,但稱未有證據顯示是敵軍所為,又強調未有中央情報局高級官員身亡。

網上片段見到機身嚴重焚毀,不斷冒煙,有附近居民稱聽不到飛機墜毀的巨響,有人於現場見到兩具燒焦屍體,阿富汗地方政府官員指屬於出事飛機兩名機師。

事發在當地週一約下午1時,一架飛機在阿富汗東部武裝組織塔利班控制的加茲尼省美軍基地約十公里外墜毀,阿富汗軍方派員協助搜救。

塔利班其後發聲明,聲稱擊落一架載有中央情報局高級官員的美軍軍機,造成多人死亡。

美國國防部證實,一架E-11A軍機在阿富汗墜毀,正在調查原因,但指目前未有證據顯示是敵軍所為。

由加拿大龐巴迪生產,經改裝後的E-11飛機,被美軍稱為「空中的無線網路」,部署於缺乏基建的偏遠地區作指揮和偵察用途。

塔利班稱擊落美國軍機,不影響美軍撤出阿富汗的談判,與美國仍未達成協議,而美方亦繼續作出襲擊。

塔利班與美國前年年底開始談判,尋求結束18年的阿富汗戰爭,期間特朗普總統以塔利班向美軍施襲為由一度叫停談判,到上年年底傳出雙方恢復對話。

