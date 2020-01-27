武漢醫院拒收疑似個案 病人淪落街頭

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武漢市民張弛上週二因為發燒，去醫院照到右肺花了，當時醫生確診不了他是否患上新型肺炎，只是幫他開了藥就叫他回家，但他擔心傳染家中的老人家和小朋友，於是搬了出去酒店自我隔離，但是酒店上週六停業，張弛於是流浪街頭。

他白天會去社區醫院，但醫院把他打發走了，而武漢市中心醫院更是讓他回家觀察。

訪問當日正是官方宣布即將全城禁止開車的時候，不能回家，也不能住酒店，醫院又不收他，他覺得徬徨無助：「我今天晚上不知道該住哪裡，馬上私家車也不能走了，酒店也不能住了因為我在發燒，現在住酒店都要查體溫，我也住不了。」

他說自己的訴求很簡單：「我的訴求起碼你給我試劑盒子，起碼要排查我吧，不能讓我到處跑的，現在把我關起來都可以，沒人關我啊。我留在這裡不走，對我的家人，對我的朋友，對大家的負責，但誰來對我們負責？」

求助無門的不只他一個，有武漢漢陽區的居民帶發燒四、五天的媽媽去社區醫院看醫生，結果無人肯應診症。他說媽媽已經病到快要死，但醫院仍然是不肯收症。

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