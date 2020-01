武漢醫院拒收疑似個案 病人淪落街頭

【i-CABLE】

武漢市民張弛上週二因為發燒,去醫院照到右肺花了,當時醫生確診不了他是否患上新型肺炎,只是幫他開了藥就叫他回家,但他擔心傳染家中的老人家和小朋友,於是搬了出去酒店自我隔離,但是酒店上週六停業,張弛於是流浪街頭。

他白天會去社區醫院,但醫院把他打發走了,而武漢市中心醫院更是讓他回家觀察。

訪問當日正是官方宣布即將全城禁止開車的時候,不能回家,也不能住酒店,醫院又不收他,他覺得徬徨無助:「我今天晚上不知道該住哪裡,馬上私家車也不能走了,酒店也不能住了因為我在發燒,現在住酒店都要查體溫,我也住不了。」

他說自己的訴求很簡單:「我的訴求起碼你給我試劑盒子,起碼要排查我吧,不能讓我到處跑的,現在把我關起來都可以,沒人關我啊。我留在這裡不走,對我的家人,對我的朋友,對大家的負責,但誰來對我們負責?」

求助無門的不只他一個,有武漢漢陽區的居民帶發燒四、五天的媽媽去社區醫院看醫生,結果無人肯應診症。他說媽媽已經病到快要死,但醫院仍然是不肯收症。

