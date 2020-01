武漢肺炎疫情增至81死 港大專家指疫情料持續數月

【有線新聞】

中國新型冠狀病毒肺炎中國國確診個案增至2,744宗,最少81人死亡,香港大學醫學院預計,重慶、北京、上海、廣州及深圳都會有新型肺炎本土傳播爆發,預計4、5月是疫情高峰,香港目前除了限制湖北人入境,港大專家表示,要研究是否要”行多幾步”。

港大醫學院最新研究,新型肺炎病毒的繁殖率是2.13,每6.2日倍增一次。用這個模型推算,大年初一武漢已有43,000多人感染,而當日內地官方數字是618宗。

世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉說:”我不去深究是否有虛報、漏報或不報,似乎是多了很多輕微甚至隱形個案。”

計及交通往來,重慶、北京、上海、廣州及深圳,這五個大城市都可能有本土傳播爆發,預計4、5月見頂,6、7月才慢慢緩和。

香港暫時只禁止湖北人入境,是否應擴及這五個城市,梁卓偉指已向政府報告。

他指這幾個城市有很多國際航班,所以要預期今次會演變成環球疫症,但他指過往疫症的先例,單靠圍堵未必有用,到爆發時要改用緩衝策略。

