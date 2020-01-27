武漢市長承認疫情初期沒有及時披露信息

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武漢封城，全市交通癱瘓，市長周先旺形容下這個決定非常艱難：「我們認為只要有利於疾病的控制，只要有利於人類生命健全安全，馬國強(市委書記)說我們承擔甚麽責任都可以，因為關門要問責，人民群眾對我們有意見，我們革職以謝天下，只要把疫情控制好，我們都願意」。

對於有輿論批評當局在疫情爆發初期，沒有及時披露信息，他解釋是由於地方政府有制肘，希望大家理解：「傳染病有《傳染病防治法》，它必須依法披露，作為地方政府，我獲得這個信息以後，授權以後我才能披露，所以這一點在當時很多不理解。後來特別是元月20日，國務院召開常務會議，確定了這個病作為乙類傳染病，從這之後我們認為我們的工作就主動多了。」

他承認在今次事件上，處理危機能力仍有待提升，又指武漢市民配合封城措施，沒有上訪或討說法，為全國人民的健康和生命安全奉獻。

臨走之前，周先旺說是臨時決定親自來接受訪問，「如果要給分的話，80分應該有吧。」

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