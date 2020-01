武漢市長承認疫情初期沒有及時披露信息

【i-CABLE】

武漢封城,全市交通癱瘓,市長周先旺形容下這個決定非常艱難:「我們認為只要有利於疾病的控制,只要有利於人類生命健全安全,馬國強(市委書記)說我們承擔甚麽責任都可以,因為關門要問責,人民群眾對我們有意見,我們革職以謝天下,只要把疫情控制好,我們都願意」。

對於有輿論批評當局在疫情爆發初期,沒有及時披露信息,他解釋是由於地方政府有制肘,希望大家理解:「傳染病有《傳染病防治法》,它必須依法披露,作為地方政府,我獲得這個信息以後,授權以後我才能披露,所以這一點在當時很多不理解。後來特別是元月20日,國務院召開常務會議,確定了這個病作為乙類傳染病,從這之後我們認為我們的工作就主動多了。」

他承認在今次事件上,處理危機能力仍有待提升,又指武漢市民配合封城措施,沒有上訪或討說法,為全國人民的健康和生命安全奉獻。

臨走之前,周先旺說是臨時決定親自來接受訪問,「如果要給分的話,80分應該有吧。」

