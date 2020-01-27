美國確診新型肺炎病例增至5宗 兩人在南加州

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美國週日出現第5宗新型冠狀病毒確診個案，比週六多了3宗，其中一名患者位於亞利桑那州，另外兩名患者在南加州，3名患者都曾經最近去過武漢。

洛杉磯衛生部門指出，其中一名患者是武漢居民，渡假途中來過洛杉磯，他感到不適後馬上向LAX機場求助，目前已被隔離診治。

至於該名在亞利桑那州確診的病人，目前己返回武漢。

全國目前有100幾宗懷疑確診個案正等候驗測，最初確診的病人分別來自華盛頓州Everett市和芝加哥市。

美國亦都宣佈撤離駐中國武漢領事館的一些官員和公民，他們將會在星期二抵達舊金山國際機場。

聯邦疾病防控中心（CDC）週日促請國家衛生及公共服務部門，宣佈美國進入緊急公共衛生狀態，這樣做可以馬上獲得8,500萬元撥款，為防疫做出應對措施。

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