美國確診新型肺炎病例增至5宗 兩人在南加州

美國週日出現第5宗新型冠狀病毒確診個案,比週六多了3宗,其中一名患者位於亞利桑那州,另外兩名患者在南加州,3名患者都曾經最近去過武漢。

洛杉磯衛生部門指出,其中一名患者是武漢居民,渡假途中來過洛杉磯,他感到不適後馬上向LAX機場求助,目前已被隔離診治。

至於該名在亞利桑那州確診的病人,目前己返回武漢。

全國目前有100幾宗懷疑確診個案正等候驗測,最初確診的病人分別來自華盛頓州Everett市和芝加哥市。

美國亦都宣佈撤離駐中國武漢領事館的一些官員和公民,他們將會在星期二抵達舊金山國際機場。

聯邦疾病防控中心(CDC)週日促請國家衛生及公共服務部門,宣佈美國進入緊急公共衛生狀態,這樣做可以馬上獲得8,500萬元撥款,為防疫做出應對措施。

