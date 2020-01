【KTSF】

中半島San Mateo縣警方破獲了一個買賣贓物的犯罪集團。

根據最近在San Mateo縣發生的汽車爆竊案、居民房屋失竊案以及商業盜竊案,警方在調查這些案件的過程中,發現了在舊金山市田德隆區有一個組織,在回收和買賣這些被盜贓物。

上週四早晨,San Mateo縣警逮捕了8名嫌犯,其中一人為華裔,警方在嫌犯的居所,搜查到了各類電子產品、專業拍攝器材,還有商業零售商品,總價值超過兩百萬。

警方在行動中還繳獲了15萬元現金,扣押3部車輛和一所住宅。

目前警方正在進一步調查本案,有線索的人士,可以匿名致電警方,電話:(800) 547-2700。

