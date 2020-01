【KTSF】

中半島San Bruno市警方拘捕兩名東灣男女,他們涉嫌週六企圖用偽鈔到Tanforan商場購物。

警方於晚上7時接報,有商戶報稱收到偽鈔,之後兩名疑犯被指再企圖用偽鈔到其他商舖購物。

警方到場後,拘捕22歲Antioch女子Mykeda Tyjohnay Blackmon,以及27歲奧克蘭男子Damar Eric Williams,警方在二人身上搜出更多偽鈔,二人目前拘捕在San Mateo縣監獄。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。