【有線新聞】

國泰航空表示,一名確診新型肺炎患者曾分別乘搭港龍及國機航機,由武漢經香港到洛杉磯。

國泰指,週一接獲香港及美國衛生當局通知,一位乘客證實感染新型冠狀病毒,該名乘客上星期一由武漢乘搭港龍航班KA855到香港,再轉乘國泰CX880到洛杉磯。

國泰指,正按照衛生當局的指示,為兩架客機消毒,並通知相關機組人員及職員,以及協助當局追蹤與患者有緊密接觸的人,會繼續與衛生當局緊密合作。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。