Kobe Bryant效力湖人廿載戰績彪炳 望女兒成接班人

週日墜機身亡的高比拜仁(Kobe Bryant),效力湖人20個球季,協助球隊五奪總冠軍,其得分能力毋庸置疑,試過單場攻入81分,天才背後靠的是日復一日不懈努力。

高比拜仁說:「我們要進取踏入球場,就要全力以赴力爭勝利。」

1996年、17歲的高比拜仁,以第13順位被黃蜂選中,隨後交易到湖人,成為NBA首名高中生後衛。

不出數年,迎來職業生涯首次高峰夥拍「巨無霸」奧尼爾,助湖人2000年起三奪總冠軍。

綽號「黑曼巴」被譽為米高佐敦之後,又一全方位「得分機器」。年少成名,不只靠天分,一次被問及成功之道,反問傳媒「有否見過凌晨4時的洛杉磯」。

不過、「三冠王」不久步入低潮,2003年被19歲少女指控強姦,已婚的高比與女事主私下和解,幾乎賠上婚姻,形象大挫,同一時期與奧尼爾關係現裂痕,對方與教練離隊,「湖人王朝」衰落。

挫折反而成為新開始契機,沉寂數年,2006年對戰速龍一役,高比獨力攻入81分,史上單場得分榜高踞第二。

翌年球季起,捨棄8號球衣、換上24號,象徵每天克服障礙不斷成長,得其帶領,湖人逐漸回勇,高比再添兩枚冠軍指環。

實力再強也敵不過歲月,2013年對賽期間,阿基里斯鍵撕裂,雖勉強再投兩球罰球才退場,但之後表現不復當年,開始萌生退意。

高比拜仁說:「過往當我靜坐冥想,思緒往往不禁遊走,思考籃球的事,總是如此,如今卻不會了。」

4年前告別戰,個人獨取60分,20年職業生涯完美謝幕。

高比是NBA少數,只效力一支球隊的球員。

這名兩屆決賽兼2008年全季最有價值球員,18次入選全明星隊,職業生涯共獲3.3萬多分,為美國奪得北京與倫敦奧運金牌。

一代球星用詩歌與親愛的籃球告別,奉獻一切、沒有不捨。

高比拜仁說:「坦白說,我不懷念NBA的時光,對職業生涯沒有留戀,那是精彩的20年,幸運地能夠待上這麼久,現在由我的女兒繼承,她每天打籃球,觀察她成長,已成我的樂事。」

