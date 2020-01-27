Kobe Bryant效力湖人廿載戰績彪炳 望女兒成接班人

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週日墜機身亡的高比拜仁（Kobe Bryant），效力湖人20個球季，協助球隊五奪總冠軍，其得分能力毋庸置疑，試過單場攻入81分，天才背後靠的是日復一日不懈努力。

高比拜仁說：「我們要進取踏入球場，就要全力以赴力爭勝利。」

1996年、17歲的高比拜仁，以第13順位被黃蜂選中，隨後交易到湖人，成為NBA首名高中生後衛。

不出數年，迎來職業生涯首次高峰夥拍「巨無霸」奧尼爾，助湖人2000年起三奪總冠軍。

綽號「黑曼巴」被譽為米高佐敦之後，又一全方位「得分機器」。年少成名，不只靠天分，一次被問及成功之道，反問傳媒「有否見過凌晨4時的洛杉磯」。

不過、「三冠王」不久步入低潮，2003年被19歲少女指控強姦，已婚的高比與女事主私下和解，幾乎賠上婚姻，形象大挫，同一時期與奧尼爾關係現裂痕，對方與教練離隊，「湖人王朝」衰落。

挫折反而成為新開始契機，沉寂數年，2006年對戰速龍一役，高比獨力攻入81分，史上單場得分榜高踞第二。

翌年球季起，捨棄8號球衣、換上24號，象徵每天克服障礙不斷成長，得其帶領，湖人逐漸回勇，高比再添兩枚冠軍指環。

實力再強也敵不過歲月，2013年對賽期間，阿基里斯鍵撕裂，雖勉強再投兩球罰球才退場，但之後表現不復當年，開始萌生退意。

高比拜仁說：「過往當我靜坐冥想，思緒往往不禁遊走，思考籃球的事，總是如此，如今卻不會了。」

4年前告別戰，個人獨取60分，20年職業生涯完美謝幕。

高比是NBA少數，只效力一支球隊的球員。

這名兩屆決賽兼2008年全季最有價值球員，18次入選全明星隊，職業生涯共獲3.3萬多分，為美國奪得北京與倫敦奧運金牌。

一代球星用詩歌與親愛的籃球告別，奉獻一切、沒有不捨。

高比拜仁說：「坦白說，我不懷念NBA的時光，對職業生涯沒有留戀，那是精彩的20年，幸運地能夠待上這麼久，現在由我的女兒繼承，她每天打籃球，觀察她成長，已成我的樂事。」

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