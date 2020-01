武漢肺炎比沙士有較多隱型病人

【i-CABLE】

中國內地確診個案愈來愈多,香港專家指一名確診病人平均感染兩名密切接觸者,要令感染數字倍增需時一星期,絕不弱過2003年沙士威力。

翻查沙士的疫情,全部感染到的病人都會發病,不會有持續隱形的病人,但今次的隱形病人或得輕微病徵的病人較多,傳播都會有潛在風險,推測死亡率是14%,低過沙士的17%。

港大醫學院院長梁卓偉說,多了輕微個案,變相攤薄了死亡率,整體死亡率一定不會有百分之十幾這麼高。

梁卓偉說:”輸入個案未見到有證據會令我們本土有持續的傳播,所以我們現時策略,要維持一個『圍堵』的策略。”

他指即是有任何輸入個案,要即時隔離,令他不能再傳染其他人,隨著個案可能會增多,接觸者都可能一樣,現時香港有兩個隔離營,香港政府會將未入伙的粉嶺公屋暉明邨,改裝為臨時隔離地方,亦會與酒店業界研究,租用酒店給醫護人員入住。

市面口罩即使炒到數百元一盒,要買都可能已經無貨,香港特首林鄭月娥指新春期間有些供應商已經休息,供應緊張,不過長遠供應商都會盡力找。又指內地是貨源供應主要地,她已親自致函國務院,希望國務院的相關單位,在這方面提供所需協助。

梁卓偉提醒人多地方一定要戴口罩,但有地方要留意:”戴口罩不是萬能,有正確不正確的方法,亦在網上看到不同的評論,問為何我們叫人戴口罩,自己不戴口罩出來?因為戴口罩不能說話,一說話要先洗手除口罩。”

他又指在流感高峰期,建議市民可配一副平光鏡,某程度上可保護一些飛沬傳播。

梁卓偉亦說做抗疫、公共衞生,特別是在嚴峻疫情,做政策時只可以基於談科學,任何其他考慮尤其政治,一定要摒棄,”否則一定會出事”。

