武漢肺炎比沙士有較多隱型病人

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中國內地確診個案愈來愈多，香港專家指一名確診病人平均感染兩名密切接觸者，要令感染數字倍增需時一星期，絕不弱過2003年沙士威力。

翻查沙士的疫情，全部感染到的病人都會發病，不會有持續隱形的病人，但今次的隱形病人或得輕微病徵的病人較多，傳播都會有潛在風險，推測死亡率是14%，低過沙士的17%。

港大醫學院院長梁卓偉說，多了輕微個案，變相攤薄了死亡率，整體死亡率一定不會有百分之十幾這麼高。

梁卓偉說：”輸入個案未見到有證據會令我們本土有持續的傳播，所以我們現時策略，要維持一個『圍堵』的策略。”

他指即是有任何輸入個案，要即時隔離，令他不能再傳染其他人，隨著個案可能會增多，接觸者都可能一樣，現時香港有兩個隔離營，香港政府會將未入伙的粉嶺公屋暉明邨，改裝為臨時隔離地方，亦會與酒店業界研究，租用酒店給醫護人員入住。

市面口罩即使炒到數百元一盒，要買都可能已經無貨，香港特首林鄭月娥指新春期間有些供應商已經休息，供應緊張，不過長遠供應商都會盡力找。又指內地是貨源供應主要地，她已親自致函國務院，希望國務院的相關單位，在這方面提供所需協助。

梁卓偉提醒人多地方一定要戴口罩，但有地方要留意：”戴口罩不是萬能，有正確不正確的方法，亦在網上看到不同的評論，問為何我們叫人戴口罩，自己不戴口罩出來？因為戴口罩不能說話，一說話要先洗手除口罩。”

他又指在流感高峰期，建議市民可配一副平光鏡，某程度上可保護一些飛沬傳播。

梁卓偉亦說做抗疫、公共衞生，特別是在嚴峻疫情，做政策時只可以基於談科學，任何其他考慮尤其政治，一定要摒棄，”否則一定會出事”。

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