格林美音樂頒獎典禮悼念Kobe Bryant

2020格林美音樂頒獎典禮週日晚洛杉磯舉行,一眾歌星為週日殞落的一代籃球巨星Kobe Bryant進行悼念。

週日晚的頒獎典禮在洛杉磯湖人隊的主場Staples Center舉行,因為Bryant不幸離世,而令頒獎典禮蒙上淡淡的哀傷,一開場主持Alicia Keys就為Kobe致上悼詞。

此次的頒獎典禮Lizzo以8項提名領跑,最終贏得3項大獎,包括以歌曲”Truth Hurts”獲得最佳個人流行表演大獎。

而年僅18歲的Billie Eilish就成為當晚最大的贏家,獲得5個大獎,也是繼1981年之後,再有歌手同時斬獲最佳新人獎、最佳專輯獎、最佳唱片獎和最佳歌曲四項大獎。

而Gary Clark Junior在週日晚同樣捧走三項大獎,包括最佳搖滾歌曲”This Land”。

