Fremont現單車黨滋擾駕駛人 至少50少年涉案

東灣Fremont市中心週六至少有50名青少年在馬路上踏單車,阻塞交通,並滋擾其他駕車人士,Fremont市警方拘捕兩名未成年人士,並向至少12人發告票,他們年約13至16歲。

事發於週六中午時分,警方接獲多名司機舉報,指有單車黨阻塞交通,並向司機舉粗口手勢,警員到場後,單車黨四散逃走,其中有一人向警員擲物。

之後,警員在Mowry大街夾Cherry街附近截停約50人,其他人則繼續逃走,向警員擲物的少年被拘留,另外一名少年因為在雜貨店與警員發生肢體衝突也被捕,另有一人向警員大罵粗口。

警方調查後確定,涉案單車黨是來自Hayward/San Leandro地區,暫時未知他們與早前在Fremont滋事的另一個單車黨是否有關連。

兩名被捕少年是因為拒捕和妨礙警員執法被捕,他們在警局拘留後已由父母接走。

