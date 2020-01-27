Fremont現單車黨滋擾駕駛人 至少50少年涉案

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東灣Fremont市中心週六至少有50名青少年在馬路上踏單車，阻塞交通，並滋擾其他駕車人士，Fremont市警方拘捕兩名未成年人士，並向至少12人發告票，他們年約13至16歲。

事發於週六中午時分，警方接獲多名司機舉報，指有單車黨阻塞交通，並向司機舉粗口手勢，警員到場後，單車黨四散逃走，其中有一人向警員擲物。

之後，警員在Mowry大街夾Cherry街附近截停約50人，其他人則繼續逃走，向警員擲物的少年被拘留，另外一名少年因為在雜貨店與警員發生肢體衝突也被捕，另有一人向警員大罵粗口。

警方調查後確定，涉案單車黨是來自Hayward/San Leandro地區，暫時未知他們與早前在Fremont滋事的另一個單車黨是否有關連。

兩名被捕少年是因為拒捕和妨礙警員執法被捕，他們在警局拘留後已由父母接走。

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