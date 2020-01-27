500萬武漢人封城前逃離 河南封村阻武漢人進入

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為了控制肺炎疫情，武漢自上週四起「封城」，但市長周先旺早前突然宣布已有500多萬人出了城，他們去了哪裡呢？根據資料，武漢流動人口大部分來自河南省，百度地圖大數據亦顯示，河南省是繼湖北省其他城市後，最多武漢人前往的地方。

河南省各市都如臨大敵，在市內加緊宣傳肺炎疫情，設置多個防控點，甚至是封村，多村都在半夜出動挖泥機，封住村口，都不讓進出，磚牆、橫額、樹木，無所不用其極，更有人輪更看守。

在村內，出門探親、入廟拜神一樣不行。有村民表示非常支持，對大家都好。

對自己都如此嚴謹，對來自武漢的人又如何呢？有回鄉過年的武漢人指，自己的個人資料，包括姓名、身份證號碼、住址和電話等都被放上網，經常收到騷擾電話，又被人誤會是確診個案，飽受歧視。

去了貴州和雲南自駕遊的高先生在一路上都備受當局關注：「入住酒店的時候，酒店的人都會跟派出所打電話，派出所就會上門到酒店來，詳細了解情況，測體溫。」

他強調自己每天戴口罩，並去縣醫院檢查過，確定沒病，才繼續行程，但承受不了每天的滋擾，所以提早返回武漢：「你當時檢查我的時候，我沒有發熱，不是疑似患者。那你沒有必要了解這麼多詳細行程，我甚麼時候出發、住在哪個地方、甚麼時候返城、下一步甚麼安排…我覺得還是有一種被歧視，所以本來我的行程在雲南還有三個地方要去，但我不想這樣反反覆覆地被檢查，提前離開了雲南。」

多個來往武漢的旅遊團和航班已相繼被取消，武漢文旅局指大部分旅行團已陸續返回，目前尚有4,096個武漢遊客在中國境外。局方又說，許多人返漢途中，在住宿和交通上遇到困難，誠摯呼籲和請求兄弟城市給予支持和幫助。《人民日報》等官媒亦指「湖北人沒有原罪」，呼籲大眾不應歧視湖北人和武漢人。

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