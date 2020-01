500萬武漢人封城前逃離 河南封村阻武漢人進入

【有線新聞】

為了控制肺炎疫情,武漢自上週四起「封城」,但市長周先旺早前突然宣布已有500多萬人出了城,他們去了哪裡呢?根據資料,武漢流動人口大部分來自河南省,百度地圖大數據亦顯示,河南省是繼湖北省其他城市後,最多武漢人前往的地方。

河南省各市都如臨大敵,在市內加緊宣傳肺炎疫情,設置多個防控點,甚至是封村,多村都在半夜出動挖泥機,封住村口,都不讓進出,磚牆、橫額、樹木,無所不用其極,更有人輪更看守。

在村內,出門探親、入廟拜神一樣不行。有村民表示非常支持,對大家都好。

對自己都如此嚴謹,對來自武漢的人又如何呢?有回鄉過年的武漢人指,自己的個人資料,包括姓名、身份證號碼、住址和電話等都被放上網,經常收到騷擾電話,又被人誤會是確診個案,飽受歧視。

去了貴州和雲南自駕遊的高先生在一路上都備受當局關注:「入住酒店的時候,酒店的人都會跟派出所打電話,派出所就會上門到酒店來,詳細了解情況,測體溫。」

他強調自己每天戴口罩,並去縣醫院檢查過,確定沒病,才繼續行程,但承受不了每天的滋擾,所以提早返回武漢:「你當時檢查我的時候,我沒有發熱,不是疑似患者。那你沒有必要了解這麼多詳細行程,我甚麼時候出發、住在哪個地方、甚麼時候返城、下一步甚麼安排…我覺得還是有一種被歧視,所以本來我的行程在雲南還有三個地方要去,但我不想這樣反反覆覆地被檢查,提前離開了雲南。」

多個來往武漢的旅遊團和航班已相繼被取消,武漢文旅局指大部分旅行團已陸續返回,目前尚有4,096個武漢遊客在中國境外。局方又說,許多人返漢途中,在住宿和交通上遇到困難,誠摯呼籲和請求兄弟城市給予支持和幫助。《人民日報》等官媒亦指「湖北人沒有原罪」,呼籲大眾不應歧視湖北人和武漢人。

