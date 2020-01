香港新型肺炎確診個案增至8宗（視頻）

【有線新聞】

香港確診多3宗感染新型冠狀病毒肺炎個案,累積個案到8宗。

47歲男患者下午由律敦治醫院轉送瑪嘉烈醫院隔離。他本月16日至23日在武昌工作,在白沙洲市場做會計師,沒去過華南海鮮市場。他在武漢期間20日晚發燒,第二日燒到38.4度到醫院求診,當晚退燒。

他上星期四離開武漢乘車往咸寧市,再乘高鐵G1035往深圳,坐2號車廂,轉乘高鐵G407往香港西九站,坐3號車廂。

返港當日,他到醫院急症室要求打瘋狗症針,因為上月底被狗咬,在武漢打過四針,醫生解釋無需再打,逗留一會後離開,當時他沒發燒。

他翌日發燒38度,沒有到醫院,一日後仍未退燒,有37.5度,到急症室檢測後一日確診。

據了解,患者到律敦治醫院要求打瘋狗症針時,沒有講自己在武漢工作,辦公室在濕街市內,亦無講自己在內地發燒及去過內地醫院。

第二宗確診是68歲女病人住深圳,上星期二起發燒、咳嗽。星期日經羅湖來港時被截獲,晚上坐輪椅由醫護人員陪同出來自行上救護車,她潛伏期內曾到武漢探家人,沒接觸野生動物及沒去濕街市。

第三宗個案是64歲住武漢的男人,他的太太早前在屯門醫院確診武漢肺炎.他上星期五送到麥理浩夫人度假村,兩日後發燒,情況穩定,女兒及女婿沒出現病徵。

