香港新型肺炎確診個案增至8宗（視頻）

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香港確診多3宗感染新型冠狀病毒肺炎個案，累積個案到8宗。

47歲男患者下午由律敦治醫院轉送瑪嘉烈醫院隔離。他本月16日至23日在武昌工作，在白沙洲市場做會計師，沒去過華南海鮮市場。他在武漢期間20日晚發燒，第二日燒到38.4度到醫院求診，當晚退燒。

他上星期四離開武漢乘車往咸寧市，再乘高鐵G1035往深圳，坐2號車廂，轉乘高鐵G407往香港西九站，坐3號車廂。

返港當日，他到醫院急症室要求打瘋狗症針，因為上月底被狗咬，在武漢打過四針，醫生解釋無需再打，逗留一會後離開，當時他沒發燒。

他翌日發燒38度，沒有到醫院，一日後仍未退燒，有37.5度，到急症室檢測後一日確診。

據了解，患者到律敦治醫院要求打瘋狗症針時，沒有講自己在武漢工作，辦公室在濕街市內，亦無講自己在內地發燒及去過內地醫院。

第二宗確診是68歲女病人住深圳，上星期二起發燒、咳嗽。星期日經羅湖來港時被截獲，晚上坐輪椅由醫護人員陪同出來自行上救護車，她潛伏期內曾到武漢探家人，沒接觸野生動物及沒去濕街市。

第三宗個案是64歲住武漢的男人，他的太太早前在屯門醫院確診武漢肺炎．他上星期五送到麥理浩夫人度假村，兩日後發燒，情況穩定，女兒及女婿沒出現病徵。

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