舊金山太平洋醫療中心迎鼠年首位華裔寶寶

【KTSF】

踏入鼠年的第一天，舊金山太平洋醫療中心（CPMC）半夜3點半左右，誕生了一名華裔鼠寶寶。

庚子年的灣區新生華裔BB是男仔，凌晨3點35分出生，他姓許，重8磅4，媽媽32歲，4年前來自廣東潮州，這是她的第三胎。

太平洋醫療中心婦產科主任范淵達在接受電話採訪時表示，醫院從半夜開始，就陸續出生了7個寶寶，這是該醫院婦產科部門搬到Van Ness Ave之後的第一個農曆新年。

范淵達主任醫生表示，2019年整個美國出生率都降低很多，大約一成，而范醫生的醫院只降3%。

如果分成各族裔的話，中國的新移民減少了20%，非常顯著的減少，但其他族裔有稍微的增加，或是維持原來的數字，所以造成整個醫院減少3%。

他表示，造成出生率降低的原因，跟特朗普政府的移民政策有很大關係，此外為遏制外國公民來美”生育旅遊”，國務院週四頒布了簽證新規，特朗普政府為應對美國移民政策的漏洞，而採取的又一措施。

范淵達說，南加州很多坐月子中心相信會受到很大的影響。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。