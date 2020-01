舊金山太平洋醫療中心迎鼠年首位華裔寶寶

【KTSF】

踏入鼠年的第一天,舊金山太平洋醫療中心(CPMC)半夜3點半左右,誕生了一名華裔鼠寶寶。

庚子年的灣區新生華裔BB是男仔,凌晨3點35分出生,他姓許,重8磅4,媽媽32歲,4年前來自廣東潮州,這是她的第三胎。

太平洋醫療中心婦產科主任范淵達在接受電話採訪時表示,醫院從半夜開始,就陸續出生了7個寶寶,這是該醫院婦產科部門搬到Van Ness Ave之後的第一個農曆新年。

范淵達主任醫生表示,2019年整個美國出生率都降低很多,大約一成,而范醫生的醫院只降3%。

如果分成各族裔的話,中國的新移民減少了20%,非常顯著的減少,但其他族裔有稍微的增加,或是維持原來的數字,所以造成整個醫院減少3%。

他表示,造成出生率降低的原因,跟特朗普政府的移民政策有很大關係,此外為遏制外國公民來美”生育旅遊”,國務院週四頒布了簽證新規,特朗普政府為應對美國移民政策的漏洞,而採取的又一措施。

范淵達說,南加州很多坐月子中心相信會受到很大的影響。

