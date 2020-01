林鄭月娥宣布無限期停止來往武漢高鐵及航班

【有線新聞】

香港兩日內確診5宗新型肺炎個案,香港行政長官林鄭月娥初一早上從瑞士返港後開高層會議,率領一眾官員交代香港加強防疫。

下午的記者會,特首首先宣布應變級別由嚴重提升到最高的緊急,由她本人主持跨部門的督導委員會。

提升到緊急應變級別後,政府設立4個工作小組,由不同局長主持,亦委任專家顧問團直接向特首匯報。

5個確診病人,除了一個乘搭飛機,有4個都是乘搭高鐵來港。為此,香港政府宣布無限期停止來往武漢的高鐵及飛機航班,直至疫情受控,旅遊健康建議方面,將整個湖北省都建議切勿到訪。

但內地多個省市都爆發疫情,會否擴大內地旅客入境管制甚至封關,她就指如貿然將所有與香港的往還都截斷,可能不適宜亦不切實際,旅客因經其他地方再轉到香港,又強調並無考慮其他因素。

至於健康申報,除了航班及高鐵,更擴展到各個口岸都要做,包括中港、港澳及屯門碼頭,還有各陸路口岸會試行電子申報。

政府亦宣布取消多項大型活動,減低傳播風險,包括元宵綵燈晚會,以及下月舉行的馬拉松。

被問到這些措施為甚麼之前連日未有推出,是否要等她由瑞士回來,林鄭月娥說:”疫情變化很快,而且趨向嚴峻,所以並不存在等我回來,因為公共衞生的事應做就做,不應該說要等誰回來。”

她又強調政府每階段的工作,是有系統推進。

