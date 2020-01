Kobe Bryant墜機現場有濃霧 警局直升機當時禁飛

【KTSF】

美國職籃NBA傳奇球星Kobe Bryant週日乘搭的直升機墜毀,連同13歲女兒等9人遇害,在事發的洛杉磯縣山區,當時被濃霧籠罩,由於天氣狀況欠佳,當地警方當時也因為太危險,而禁止警局的直升機飛行。

Bryant乘坐的直升機在山區墜毀,機件四散的範圍有一個足球場般大,機上9人無一生還,Bryant享年41歲。

Bryant的死訊傳出後,數千球迷身穿Bryant的球衣,聚集在洛杉磯市中心的湖人隊主場Staples Center,向這名一代傳奇球星致哀,週日晚舉行的格林美頒獎禮也對他作出表揚。

當局仍在調查直升機墜毀的原因,但以當時的天氣狀況而論,洛杉磯市警局與洛杉磯縣警局都認為太危險,而禁止局方的直升機飛行。

洛杉磯法醫官Jonathan Lucas稱,由於墜機現場地勢險要,當局可能要數天時間才可起回遺體。

出事的Sikorsky S-76直升機是於Calabasas市墜毀,距離洛杉磯市中心西北方約30哩,直升機是於早上9時過後從橙縣Santa Ana市起飛,首先向北飛,之後西飛,當時航空交通管理處人員報稱,Burbanks以北和Van Nuys西北方的能見度低,至早上9時45分,Bryant乘坐的直升機在約1,400呎高空墜毀山區。

根據Flightradar24提供的收據,直升機墜機時,是以時速184哩的速度飛行,而下墜的速度是每分鐘逾4,000呎。

聯邦當局已派員到墜機現場調查,當局會調查飛行員的歷史,以及直升機的維修紀錄。

而曾駕駛直升機接載Bryant的Kurt Deetz說,墜機很可能是基於天氣惡劣的原因,多於引擎或機件故障。

有航空專家表示,在能見度低的情況下,飛行員有可能會失去方向感,不知道哪一個方向是上升。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。