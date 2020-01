【KTSF】

阿拉巴馬州北部田納西河一個碼頭週一凌晨發生大火,燒毀數十艘停泊的船隻,造成至少8人死亡。

Scottsboro消防局長Gene Necklaus表示,稍早被報稱失蹤的8名人士已全部證實死亡,由於當局仍未確定是否有人仍在燒毀的船中,死亡數字有可能上升。

大火是於凌晨12時過後發生,地點在Jackson County Park Marina,當時很多人在船上熟睡,大火很快蔓延到多艘船隻,至少有35艘船焚毀。

現場有目擊證人指,當時很多被困人士高呼求救,但他們欲救無從。

有最少7人因為燒傷或跳下水中求生時凍傷已送院救治。

