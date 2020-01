【KTSF 郭柟報導】

南加州與德克薩斯州都出現疑似武漢肺炎病例。

舊金山國際機場週四早上證實,原定週四由中國武漢飛抵舊金山的客機都已經取消。

洛杉磯國際機場有一宗疑似武漢肺炎病例,該名乘客週三傍晚6時幾從墨西哥城飛抵洛杉磯,暫時未有確診結果。

德州都有一名從武漢返回來的大學生,懷疑出現武漢肺炎病症,現已隔離診斷。

聯邦疾病防控中心(CDC)發出最高級別旅遊警示,呼籲旅客盡量避免前往中國武漢。

另外有報導指,在美國第一宗確診武漢肺炎的男子,曾經同至少16人有親密接觸,該名30幾歲男子,上星期從武漢飛返西雅圖地區,目前情況良好。

