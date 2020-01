武漢封城24小時後街上人迹罕至（視頻）

【有線新聞】

武漢封城24小時後,街上一片死寂,只有零星路人。

大部分鋪頭已關門,只得部分藥房,便利店有開門,有工人清洗地面,武漢平時最繁忙的商業街亦不見人影。

地鐵、巴士停運,連快餐店都貼告示稱按業主要求暫停營業,銀行都關門,有人吃閉門羹。

超級市場則繼續營業,貨物充足,市民繼續購買生活用品。

有民眾說沒有恐慌,只是過年這幾天盡量不出門,封城說明了疫情有它的嚴重性。

一位男子自稱在醫院當醫生,剛下班出來”唞唞氣”,他說:”早餐還得要吃。還好,現在路上也沒甚麼人,在這兒透個氣。我們也是有生活的,我們也是要出來買菜。(怕嗎?)還好、還好。”

街上行人大部分戴上口罩,但亦有人說戴了都沒用。

而在記者下榻的酒店,餐廳早上一個人都沒有,酒店要求入內戴口罩,食物就要外帶上房間吃。

市面空無一人,但醫院就人滿為患,急症室大排長龍,走廊亦坐滿人。

現場消息稱,病人多到”吊鹽水”的位置都不夠,已不再接收發燒的患者。

武漢是由星期四早上10時開始封城,火車站、機場和渡輪碼頭都停止服務,而出入的高速公路都有關卡把守。

在封城後的當晚,除了高速公路,國道都已封閉,當時仍有大批想出城的車,在關卡被攔截。

