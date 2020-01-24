武漢封城24小時後街上人迹罕至（視頻）

【有線新聞】

武漢封城24小時後，街上一片死寂，只有零星路人。

大部分鋪頭已關門，只得部分藥房，便利店有開門，有工人清洗地面，武漢平時最繁忙的商業街亦不見人影。

地鐵、巴士停運，連快餐店都貼告示稱按業主要求暫停營業，銀行都關門，有人吃閉門羹。

超級市場則繼續營業，貨物充足，市民繼續購買生活用品。

有民眾說沒有恐慌，只是過年這幾天盡量不出門，封城說明了疫情有它的嚴重性。

一位男子自稱在醫院當醫生，剛下班出來”唞唞氣”，他說：”早餐還得要吃。還好，現在路上也沒甚麼人，在這兒透個氣。我們也是有生活的，我們也是要出來買菜。（怕嗎？）還好、還好。”

街上行人大部分戴上口罩，但亦有人說戴了都沒用。

而在記者下榻的酒店，餐廳早上一個人都沒有，酒店要求入內戴口罩，食物就要外帶上房間吃。

市面空無一人，但醫院就人滿為患，急症室大排長龍，走廊亦坐滿人。

現場消息稱，病人多到”吊鹽水”的位置都不夠，已不再接收發燒的患者。

武漢是由星期四早上10時開始封城，火車站、機場和渡輪碼頭都停止服務，而出入的高速公路都有關卡把守。

在封城後的當晚，除了高速公路，國道都已封閉，當時仍有大批想出城的車，在關卡被攔截。

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