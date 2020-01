武漢肺炎死者增至41人 美國勸籲國民勿往湖北省

【KTSF 江良慧報導】

中國武漢肺炎疫情持續蔓延,到目前為止中國至少有1,287宗,病死的個案增加到41宗,都是在中國境內發生,當中最年輕的死者是男性,只有36歲。

確診個案中,六成以上發生在湖北,香港、泰國各有5宗,台灣、新加坡、法國各有3宗,日本、南韓、越南、美國各有2宗,尼泊爾與澳洲就各有一宗,死者中也有一名耳鼻喉科醫生,他在大年初一不治去世。

針對中國疫情不斷擴大,美國國務院目前已將對中國的外遊健康警示升至最高的四級,就是不要到武漢旅遊,雖然武漢與周邊等13個城市已封城防疫,禁止多達3,000萬人出入,但世界衛生組織現階段仍不把新冠狀病毒疫情列為公共衛生緊急事故。

至於美國確診第二例的女性患者,是從武漢返回芝加哥後確診。

芝加哥公共衛生局局長Allison Arwady醫生說:”患者是一名60來歲的女性,最重要的是,很高興向大家報告,她臨床表現良好,情況穩定。”

Arwady醫生表示,患者是在上星期一從武漢返回芝加哥,幾天後開始感到不適,她於是致電自己的醫生,醫生立即把她轉介到醫院接受隔離治療,經檢驗後證實是感染新型冠狀病毒。

Arwady醫生表示,患者在飛機上時沒有病徵,聯邦疾控中心(CDC)相信,患者在病徵出現前不會傳染別人,而患者回家後,大部分時間留在家中,沒有參加大型集會,或使用公共交通,呼籲公眾無需擔心或恐慌。

不過消息傳出後,芝加哥華埠唯一一間Walgreens藥房的口罩就全部賣光,市內的農曆新年慶祝活動也全部取消。

鑑於中國疫情來勢洶洶,美國國務院提升對中國旅遊警示,由原本的第二級升至最高的第四級,勸籲國民不要前往武漢所在的湖北省。

國務院更表示,已經把所有非必要的人員從中國撤走,警示也提及中國已經在武漢和周邊地區實施嚴格的外遊限制,旅客要有心理準備,可能在很短時間或者沒預先通知的情況下,被禁止進入或者離開。

