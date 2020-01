武漢懷疑病患父親病故丈夫咳血 醫院說沒檢測拒接收（視頻）

【有線新聞】

湖北武漢確診新型冠狀病毒人數不斷增加,醫院已經不勝負荷,有線新聞台記者接觸到一對夫婦,兩人的肺都花了,但因沒有試劑做測試,未能確定是否感染新型肺炎,醫院亦以此為由拒絕接收他們住院。

有線新聞台在武漢聯絡到一對夫婦,他們家距離華南海鮮城只有步行5分鐘的距離,太太的爸爸上月底不適入院8天,到本月7日因肺部感染離世,但無確診是否新型肺炎。

3天後夫婦開始不舒服,兩人的肺都花了,但一直沒得住院,基於安全理由,我們離遠做電話訪問。

李女士說:”醫生積極的希望我們馬上住院,不過他說無能為力,因為現在醫院全部是滿了,他要我們自己想辦法到其他醫院去住院。”

她爸爸由不適到去世這段時間,與華南海鮮城疫症爆發的時間相當吻合,他們是否感染新型肺炎呢?他們看病的醫院稱無試劑盒,叫他們去大醫院,但大醫院拒絕幫他們,說在哪一間看就要返回該醫院。

李女士說:”他說那個試劑盒挺貴的,一個要一千多塊。他說買都不行,說沒我有權力買。現在我們苦於沒有地方去測試、去確診,就沒辦法,只能乾等,我老公現在身體狀況是一天不如一天,一個星期不到消瘦十幾斤了,而且他拉肚子。”

太太呼吸不暢順,老公更加雙肺感染,近日咳血,但因為無發燒,仍不能入院。他們目前只能每日來回醫院,排隊7個小時等打針。

李女士說:”像我們這種情況,現在武漢市很多、很多了現在。像我們打針去醫院,我就認識有的一家五口、有的一家七口都被傳染了。都沒有隔離,醫院都收不了。”

她又說只要有一口氣,就每天去排隊、打針,如果不打針、不吃醫生開的藥,可能會更加惡化。

李女士說:”只能在家等死了現在,現在是求助無門。今天都大年三十了,我們還是逛著遊街,還沒辦法。”

她兒子目前在爺爺家住,不過爺爺近日都照到肺部有感染,目前只能自行在房間隔離,兒子由奶奶照顧。

