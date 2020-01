【KTSF】

前電影大亨Harvey Weinstein被控性侵案件週四繼續聆訊,Sopranos女星出庭,指證Weinstein在差不多30年前強姦她。

被告Weinstein週四在兩個人攙扶下步入法庭,在庭上,女星Annabella Sciorra忍著眼淚,敘述在90年代初期的一個晚上,在自己家裡被Weinstein強姦,是多個指證Weinstein性侵的女性當中,第一個當面指證他的人。

Weinstein被控5項重罪,他否認全部控罪,指所有女性都是自願和他發生性行為。

