聯邦疾控中心(CDC)週五在記者會上表示,美國確診第二宗武漢肺炎感染個案,患者是一名居住在芝加哥的婦人。

CDC表示,第二名患者年約60餘歲,目前在市內一間醫院隔離治療。

該名婦人是於1月13日從武漢飛抵芝加哥,出行期間並沒有生病,衛生當局估計她當時並未將病毒傳染給他人,而在返回芝加哥後,她也沒有與很多人有緊密接觸。

美國目前有22個州正調查疑似個案,涉及63名病人。

