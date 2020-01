【KTSF】

土耳其東部伊拉齊格省週五晚間發生6.8級大地震,造成至少18人死亡,500多人受傷。

消息指地震歷時40秒,其後出現多次餘震,部份強度達到5.4級,有至少十座建築物倒塌,鄰近國家也有震感。

土耳其國防部表示,準備必要時出動軍隊協助搜救。

