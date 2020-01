舊金山暫未有懷疑個案 當局已做好防疫措施

【KTSF 郭柟報導】

舊金山公共健康部門召開記者會,聲稱舊金山暫時未有確診病例,也未有懷疑個案,不過他們已做好相關防疫措施。

舊金山市府疾病防控主任Susan Philips說:”舊金山目前未有確診新型冠狀病毒個案,正密切監察最新情況,保障所有舊金山市民的健康,舊金山和灣區居民現仍處於低感染風險,除非有人最近去過武漢,或接觸從武漢回來的人,並出現相關呼吸道不適和病徵。”

當局又表示,會同聯邦疾病防控中心(CDC),以及灣區其他市縣合作,密切關注肺炎病例,呼籲居民在農曆新年期間,留意跟武漢肺炎相關的可靠資訊,保持防疫個人衛生,做好一般預防流感的措施,包括勤洗手、打噴嚏時掩口、生病時不要出外,並且要打流感針等。

當局又表示,已經跟所有市內醫院制定相關防疫措施,已經做足準備,又呼籲民眾如果曾經去過武漢返回來14天內,發現有發燒或者呼吸道不適,應該盡早通知醫生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。