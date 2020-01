San Mateo車禍一死兩傷 疑與華裔住屋劫案有關（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo市週四清晨發生入屋劫案,警方相信案件涉及至少5名匪徒,其中3名匪徒開車逃走期間釀成車禍,致一死兩傷,有鄰居表示事主是華裔。

警方表示,在清晨3時44分接報指,在Roberta Drive 1600號路段一間民居遇劫,警員到場時,匪徒分別開走兩輛車往不同方向逃走,其中一輛車駛上San Mateo大橋,另一輛駛往101公路,兩車一度以高速擺脫警方追捕。

直至大約清晨4時,警方接報指,該輛逃向101號公路的汽車,在Peninsula Ave公路出口撞上路壆,車內一名男子當場死亡,另外兩名男子傷重送院。

警方之後在遇劫的民居發現第三輛汽車,拘捕車內一名男子。

至於另一輛往San Mateo大橋方向逃走的汽車中,至少還有一名匪徒仍然在逃。

警方仍在調查案件,暫時未透露匪徒搶走了甚麼。

遇劫的民居附近一名不願上鏡的鄰居透露,事主是華裔,又指該區是個平時很安靜的社區。

兩星期前在舊金山Croker Amazon區和東灣San Leandro市發生過類似案件,兩間屋的事主分別被疑似同一班匪徒,在同一日內搶劫,警方目前正調查該兩案跟本案的匪徒是否同一伙人。

