【KTSF】

中半島San Bruno市警方週二拘捕一名男子,他涉嫌在公眾地方露體被捕。

居住在舊金山的35歲男子Cornell Brown涉嫌露體、藏有違禁藥物和吸毒器具被捕。

警方是於週二傍晚6時05分接獲舉報,指El Camino Real 1200號路段一間餐廳內,有一名男子公然自慰。

警員到場後,該名男子還在露體自慰中,立即被警員拘捕。

