武漢肺炎死亡人數增至26人 醫院人滿為患

【i-CABLE】

武漢新型冠狀病毒肺炎持續在中國擴散,病例已攀升至876宗,當中177宗重症,死亡人數增至26人,其中內蒙古、陝西、甘肅及新彊首次有確診病例,黑龍江及河北省各有一人,其餘都是湖北省。

另外,網上流傳影片市內醫院人滿為患,等看肺炎測試的結果,有醫院則在空地搭臨時帳篷用作隔離病人。

內地《財新網》引述當地醫生估計,最終會有超過6,000人感染,武漢準備了5,400個床位接收病人。

香港有線新聞台用電話訪問了幾位當地居民,都指市內醫院已超出負荷,其中一位市民稱有朋友確診患上肺炎後,因為醫院沒有床位而不被接收,結果自己用了逾10小時,找到第5間醫院才可住院。

她認為是政府準備不足:”一個是這個事情爆發的太快,它的準備工作也沒有做好,包括試劑盒,據我了解20號我們去做的時候是沒有的。我們也能表示理解,只是覺得這個事情還是反應太慢了。整個媒體報道比較滯後,讓我們心理準備工作都沒做好,到20號左右,才把這個事情爆得比較厲害。”

亦有民眾透露,有朋友成為疑似個案,不過醫院不夠試劑無法接受測試,但又因為病情嚴重,只能被迫留在急診室吊鹽水:”大多數如果你的病不是特別嚴重,你到醫院去了,他們就會建議你回家自己隔離,我們覺得這個東西是完全不靠譜的,我在去各個醫院的路上,我就是一個行走的病毒呀,你想想。”

武漢市衛健委稱所有61間醫療機構,不得以任何理由關閉發燒門診,要繼續進行預檢分診,和治療一般發燒患者。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。