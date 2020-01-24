武漢肺炎死亡人數增至26人 醫院人滿為患

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武漢新型冠狀病毒肺炎持續在中國擴散，病例已攀升至876宗，當中177宗重症，死亡人數增至26人，其中內蒙古、陝西、甘肅及新彊首次有確診病例，黑龍江及河北省各有一人，其餘都是湖北省。

另外，網上流傳影片市內醫院人滿為患，等看肺炎測試的結果，有醫院則在空地搭臨時帳篷用作隔離病人。

內地《財新網》引述當地醫生估計，最終會有超過6,000人感染，武漢準備了5,400個床位接收病人。

香港有線新聞台用電話訪問了幾位當地居民，都指市內醫院已超出負荷，其中一位市民稱有朋友確診患上肺炎後，因為醫院沒有床位而不被接收，結果自己用了逾10小時，找到第5間醫院才可住院。

她認為是政府準備不足：”一個是這個事情爆發的太快，它的準備工作也沒有做好，包括試劑盒，據我了解20號我們去做的時候是沒有的。我們也能表示理解，只是覺得這個事情還是反應太慢了。整個媒體報道比較滯後，讓我們心理準備工作都沒做好，到20號左右，才把這個事情爆得比較厲害。”

亦有民眾透露，有朋友成為疑似個案，不過醫院不夠試劑無法接受測試，但又因為病情嚴重，只能被迫留在急診室吊鹽水：”大多數如果你的病不是特別嚴重，你到醫院去了，他們就會建議你回家自己隔離，我們覺得這個東西是完全不靠譜的，我在去各個醫院的路上，我就是一個行走的病毒呀，你想想。”

武漢市衛健委稱所有61間醫療機構，不得以任何理由關閉發燒門診，要繼續進行預檢分診，和治療一般發燒患者。

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