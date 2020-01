醫學分析指武漢肺炎發病初期未必會發燒 診症變困難

【有線新聞】

醫學雜誌《刺針》文章分析武漢新型肺炎首41個病人的臨床病徵,指病毒可有效人傳人,病人在發病初期未必會發燒。

文章由武漢金銀潭醫院、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心等醫生發表,分析截至1月2日、41名新型冠狀病毒的病人特徵;有7成是男性,年齡中位數是49歲,27人去過華南海鮮市場。

流行病學分析方面,第一個病人在12月1日確診,他的家人都沒有感冒或呼吸道病徵,之後感染的病人和他都沒有流行病學聯繫。第一個死亡個案經常有去華南海鮮市場,在他確診後5日,他無去過市場,53歲的太太亦染病。

病徵方面絕大部分人、9成8都有發燒、咳嗽、疲倦等,一半人呼吸困難,較少人有痰和頭痛。全部人肺片都有花,近三成人有嚴重呼吸道感染,有一成半人已經死亡。

分析推斷,新型肺炎病毒與沙士差不多,病人入院後最快兩日就會出現急性呼吸道感染,到這個階段、死亡率就會變高。

有醫護人員感染,內地其他省份甚至外地都有個案,印證了病毒可有效人傳人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在Facebook引述港大微生物學系講座教授袁國勇表示,這篇文章顯示新型肺炎是沙士的”翻版”,未來的3至6日可能是阻止染病的內地人來港的最後機會,而由於這次肺炎在發病初期未必有發燒的病徵,令診症變得困難。

