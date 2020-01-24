亞洲地區確診武漢肺炎病例續增

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亞洲多國再有確診病例，新加坡再多兩人確診，其中一人是當地首名確診者的兒子，日本和南韓出現第二宗確診個案。

新加坡再多兩人確診新型冠狀病毒，其中一名患者是37歲武漢男子，他與父親星期一經廣州到新加坡，他父親是當地首名確診患者。

至於另一名患者是53歲武漢女子，她週二清晨抵達，中午時有發燒、咳嗽等症狀，一日後入院，即時隔離治療。

除了新加坡、南韓和日本亦分別再有確診個案，一名於武漢工作的55歲南韓男子，兩週前在武漢出現感冒症狀，週日到當地醫院求診，週三坐飛機返抵南韓首爾金浦機場，入境時被發現有發燒和咽痛，到週四確診。

日本的第二名確診患者是來自武漢的40幾歲男遊客，他上週二發燒，曾到醫院求醫，當時無確診肺炎，週日抵達日本東京機場時無異常情況，當時有申報自己曾看醫生。

他在東京期間因為不舒服再看醫生，到週五確診，患者和兩名家人入境日本後，大部分時間留在酒店，聲稱外出時有戴口罩。

當局正監察和患者有接觸的20人，暫時未有人出現病徵。

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