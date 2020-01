【KTSF】

中半島Millbrae市週三晚發生手提電話搶劫案,警方拘捕了兩名涉嫌犯案的少女。

警方表示,案發在週三晚10點左右,案發地位於California Drive夾South Irwin Place附近。

兩名年約15和16歲的少女尾隨一名女性,搶走她的手機,並將女子推倒在地上。

調查人員相信兩名少女在捷運站已鎖定受害人,並一直跟到街上,她們涉嫌搶劫等罪名,目前被關押在少年看守所。

版權所有,不得轉載。