參院續審特朗普彈劾案 民主黨堅持傳召證人作供

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院審訊特朗普總統的彈劾案,代表眾議院擔任彈劾案經理兼檢察官的民主黨人,週四第二天發表開庭陳詞,指控特朗普濫用職權。

擔任檢察官的眾議院民主黨籍經理,週四繼續堅持在彈劾審訊中一定要傳召證人作證,來頂證特朗普,但部分共和黨人認為,民主黨人的這些要求不斷重複,毫無新意。

共和黨參議員Ron Johnson說:”只是重複又重複,我想知道總統的律師如何應對。”

民主黨人就設法說服共和黨人倒戈,支持傳召證人。

參議院少數黨領袖舒默說:”如果共和黨同僚想知道部分新證據,除了眾議院紀錄外,答案非常簡單,跟民主黨人投票,要求傳召相關證人和文件。”

週三眾議院民主黨人回顧詳細的過往事蹟,聚焦在去年7月25日,特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話內容,當中涉及特朗普以美國軍援來脅逼澤連斯基翻舊案,調查拜登父子,而拜登可能會成為特朗普競選連任的強力對手。

週四他們更深入研究特朗普此舉是否涉嫌濫用職權,直指總統單是提出要求,就已經構成濫權。

民主黨聯邦眾議員Jerry Nadler說:”彈劾條文和證供確定,特朗普總統將自己個人政治利益放在第一位。”

眾議院民主黨籍的經理陳詞完畢之後,在週六就會輪到特朗普的律師團隊陳詞,跟著就會投票決定在彈劾審訊中,是否傳召更多證人作證。

