民主黨人續就彈劾案開庭陣詞 指特朗普必須被罷免

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的彈劾案審訊週五繼續第四天在參議院舉行，國會眾議院民主黨籍的經理週四根據第一項彈劾條文，指控特朗普濫用總統職權之後，週五又拿出第二項彈劾條文，指控特朗普妨礙國會調查。

在參議院對總統的彈劾審訊中，擔任檢察官的眾議院民主黨人，週五最後一天進行開庭陳詞，指控特朗普企圖隱瞞他與烏克蘭總統澤連斯基的轇轕，從而導致他被眾議院彈劾。

眾議院的經理指控特朗普濫用總統職權，叫澤連斯基幫手調查拜登，而拜登可能是特朗普競選連任的勁敵。

眾議院民主黨籍的檢察官週五陳述第二項彈劾條文，就是指控特朗普妨礙國會調查，原因是特朗普拒絕交出文件，或拒絕讓政府官員在眾議院彈劾案調查中作證。

彈劾案首席檢察官Adam Schiff總結陳詞時表示，特朗普必須被罷免。

Schiff說：”（若不罷免），美國總統將再次濫權，他將繼續尋求外國干預，以確保連任，他沒有後悔，也沒認錯。”

眾議院檢察官週五作證完畢後，週五就輪到特朗普的律師團隊辯護，同樣有24小時的陳詞。

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