民主黨人續就彈劾案開庭陣詞 指特朗普必須被罷免

特朗普總統的彈劾案審訊週五繼續第四天在參議院舉行,國會眾議院民主黨籍的經理週四根據第一項彈劾條文,指控特朗普濫用總統職權之後,週五又拿出第二項彈劾條文,指控特朗普妨礙國會調查。

在參議院對總統的彈劾審訊中,擔任檢察官的眾議院民主黨人,週五最後一天進行開庭陳詞,指控特朗普企圖隱瞞他與烏克蘭總統澤連斯基的轇轕,從而導致他被眾議院彈劾。

眾議院的經理指控特朗普濫用總統職權,叫澤連斯基幫手調查拜登,而拜登可能是特朗普競選連任的勁敵。

眾議院民主黨籍的檢察官週五陳述第二項彈劾條文,就是指控特朗普妨礙國會調查,原因是特朗普拒絕交出文件,或拒絕讓政府官員在眾議院彈劾案調查中作證。

彈劾案首席檢察官Adam Schiff總結陳詞時表示,特朗普必須被罷免。

Schiff說:”(若不罷免),美國總統將再次濫權,他將繼續尋求外國干預,以確保連任,他沒有後悔,也沒認錯。”

眾議院檢察官週五作證完畢後,週五就輪到特朗普的律師團隊辯護,同樣有24小時的陳詞。

