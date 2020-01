【有線新聞】

德克薩斯州休斯敦一座廠房爆炸,造成兩人死亡。

閉路電視拍攝到爆炸一刻,火球升上半空,拍下片段的戶主稱架設攝錄鏡頭的窗戶損毀。

其後還有多次小規模爆炸,廠房夷為平地,瓦礫殘骸散播至附近約半公里範圍。

爆炸源頭是休斯頓西北部工廠區一間打磨工具的廠房,東主相信爆炸是丙烯氣體引致。

事發在當地清晨四時許,附近不少居民被驚醒,據報市內多處感受到震動,多間民居損毀。

