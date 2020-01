【有線新聞】

截至週五中午,香港新增70宗與新型冠狀病毒相關的呈報個案,亦再多兩人初步對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。消息指,一個女病人的丈夫初步亦呈陽性反應。

其中一名女病人在晚上8時,從威爾斯醫院由救護車轉送到瑪嘉烈醫院,會送到隔離病房。

另外據了解,一名曾接觸第二名確診病人的護士發燒,正隔離治療,她對流感測試呈陰性反應,正等候冠狀病毒測試結果。

