【有線新聞】

歐洲首次出現新型冠狀病毒個案,法國確診兩宗病例。

其中一人入住巴黎一家醫院,患者曾經到過中國,但未知有沒有去過武漢。

另一名48歲男子在西南部城市波爾多接受治療,他曾經到過武漢。

法國衛生部長表示,由於歐洲的邊境政策較為開放,預料會有更多確診個案出現。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。