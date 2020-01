香港全城搶口罩 但是否懂得正確使用（視頻）

【有線新聞】

預防病毒性肺炎,香港全城搶口罩,但買到、又是否懂得正確使用?

藥房依然人人買口罩,售清了外科款式,800元20個N95口罩,市民黃小姐都”照殺”,她還有一套戴口罩理論:”2003年時有講過 ,如果自己無病,要防止外面細菌,就要反轉口罩戴。”

不過她的說法並不正確,其實合用的3層外科口罩只有一種戴法,有顏色層對外防水,用以隔飛沬,中間有一層過濾,白色底層,貼面的用來吸汗,防止弄濕過濾層。

不單是她,有人口罩不遮蓋鼻,還用手抺,有些人戴的口罩像透視般,是否有3層就要思考一下,還有人一邊說話,口罩一邊跌,再用手向上拉。

有藥房說小童口罩大人都合用,但其實戴口罩要合臉型,口罩要拉過下巴位置,左右兩邊無空位,最緊要”吹得脹”,戴前戴後都要洗手。

要戴得對,首先要買得對,要認住B、V 及P,百分比愈高,阻隔力愈高,但未必款款有寫。

棉口罩寫明保暖,只有兩層;海綿口罩寫明防塵、防花粉,就不合用。

曾脫下口罩,最好換個新的,未能換就要顏色對外對摺收起,弄濕了一定要換,多口水,就換密點。

