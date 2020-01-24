香港全城搶口罩 但是否懂得正確使用（視頻）

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預防病毒性肺炎，香港全城搶口罩，但買到、又是否懂得正確使用？

藥房依然人人買口罩，售清了外科款式，800元20個N95口罩，市民黃小姐都”照殺”，她還有一套戴口罩理論：”2003年時有講過 ，如果自己無病，要防止外面細菌，就要反轉口罩戴。”

不過她的說法並不正確，其實合用的3層外科口罩只有一種戴法，有顏色層對外防水，用以隔飛沬，中間有一層過濾，白色底層，貼面的用來吸汗，防止弄濕過濾層。

不單是她，有人口罩不遮蓋鼻，還用手抺，有些人戴的口罩像透視般，是否有3層就要思考一下，還有人一邊說話，口罩一邊跌，再用手向上拉。

有藥房說小童口罩大人都合用，但其實戴口罩要合臉型，口罩要拉過下巴位置，左右兩邊無空位，最緊要”吹得脹”，戴前戴後都要洗手。

要戴得對，首先要買得對，要認住B、V 及P，百分比愈高，阻隔力愈高，但未必款款有寫。

棉口罩寫明保暖，只有兩層；海綿口罩寫明防塵、防花粉，就不合用。

曾脫下口罩，最好換個新的，未能換就要顏色對外對摺收起，弄濕了一定要換，多口水，就換密點。

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