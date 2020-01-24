受美中貿易戰影響 今年辦團年飯蔬果較貴（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

週五就是農曆年三十除夕，一家團圓的日子，受美中貿易戰的影響，今年蔬果都較去年貴，銷情又有否受影響？

週四雖不是假日，但華埠一早就擁擠滿了趕辦年貨的人，週五就是大年三十除夕，大家準備好團圓的餸菜沒有？今年應節的蔬果價格又如何？

菜市場老闆趙春生說：”多數人買年貨好像中國芹菜、大蒜、長尾蔥、蓮藕、馬蹄那些，新年要用那些慈菇、雪豆、甜豆那些都很多人買。”

今年菜價比去年貴，雪豆每磅2.99元，甜豆要2.69元，馬蹄要2.59元，蓮藕1.59元，慈菇要4.99元。

受美中貿易戰的影響，很多由外地進口的蔬果，價格都較去年上升，主要是入口成本貴了，而本地菜蔬亦因為天氣寒冷，生長緩慢令蔬菜數量減少而價格上升。

但老闆表示，人流仍然很多，消費力依然強勁，除蔬果外，鮮花亦是家中必備的物品之一。

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