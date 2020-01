受美中貿易戰影響 今年辦團年飯蔬果較貴（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

週五就是農曆年三十除夕,一家團圓的日子,受美中貿易戰的影響,今年蔬果都較去年貴,銷情又有否受影響?

週四雖不是假日,但華埠一早就擁擠滿了趕辦年貨的人,週五就是大年三十除夕,大家準備好團圓的餸菜沒有?今年應節的蔬果價格又如何?

菜市場老闆趙春生說:”多數人買年貨好像中國芹菜、大蒜、長尾蔥、蓮藕、馬蹄那些,新年要用那些慈菇、雪豆、甜豆那些都很多人買。”

今年菜價比去年貴,雪豆每磅2.99元,甜豆要2.69元,馬蹄要2.59元,蓮藕1.59元,慈菇要4.99元。

受美中貿易戰的影響,很多由外地進口的蔬果,價格都較去年上升,主要是入口成本貴了,而本地菜蔬亦因為天氣寒冷,生長緩慢令蔬菜數量減少而價格上升。

但老闆表示,人流仍然很多,消費力依然強勁,除蔬果外,鮮花亦是家中必備的物品之一。

