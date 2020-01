【KTSF】

舊金山警方週五宣布拘捕了華埠僑領劫案中第二個疑犯。

案發在去年7月15日下午,3名匪徒在華埠街頭搶劫並暴力襲擊兩名華人僑領,其中一名受害人一度不省人事。

警方在去年10月拘捕了19歲涉案的東灣奧克蘭(屋崙)男人Dashawn Pierson,警方週五宣布拘捕了另一名疑犯,20歲沙加緬度居民Akeem Smith,他目前因為另一宗案件關押在Alameda縣監獄,案中第3名匪徒仍然在逃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。