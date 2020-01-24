Alameda縣衛生局正調查武漢肺炎懷疑個案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣公共衛生部表示，縣內至今沒有新型冠狀病毒的確診個案，可是有懷疑個案。

微信和臉書最近流傳一則消息，有一名女士從武漢來到東灣Fremont過年，然後全家發燒，需要打911送院。

本台週四就此向Alameda縣公共衛生部門查詢，發言人Neetu Balram這樣回應：”目前我們沒有確診新型冠狀病毒個案在Alameda縣，我們一般不會評論個案，以保護病人身份和私隱。”

Alameda縣表示，現時沒有確診個案，可是有病人需要接受檢查，以確定有沒有感染新型冠狀病毒。

Balram說：”目前少於十宗，直到1月23號為止。”

需要接受檢查的病人是不是最近去過武漢呢？

Balram說：”我不知道，可是他們需要符合這些條件，包括發高燒、咳嗽、呼吸困難，最近到過武漢，或與受病毒感染的人有接觸，他們很可能有這些症狀，或可能是來自武漢的人士。”

公共衛生部門表示，病人的樣本會送到聯邦疾控中心（CDC）檢查，然後縣公共衛生部門再跟進，以及與病人訪談。

加州公共衛生部門向本台表示，目前加州沒有確診個案，當局與CDC以及地方政府緊密合作，監控病毒疫情以及調查懷疑個案。

舊金山公共衛生局週四也發出有關新型冠狀病毒的資料，提醒大家如果最近去過武漢，又出現發燒以及下呼吸道感染症狀，例如咳嗽和氣喘，應通知自己的醫生，並在前往診所之前告訴醫生自己近期的旅遊紀錄。

另外，和預防流感一樣，大家要注意個人衛生，接種流感疫苗，勤洗手並徹底洗手，咳嗽或打噴嚏掩著口鼻，不要近距離接觸生病的人，自己生病時留在家裡。

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