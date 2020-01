Alameda縣當局稱受查病人多沒染武漢肺炎

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣公共衛生局日前指出,縣裡沒有新型冠狀病毒確診個案,但有少於十名病人需要接受檢查,衛生局週五表示,已經證實其中許多病人並沒有感染病毒,公共衛生局又對縣裡的醫護人員發出安全指引。

Alameda縣公共衛生部的發言人表示,縣內至今沒有確診個案,但有少於十名病人接受檢查,以確定有沒有感染新型冠狀病毒。

衛生部強調,由於人數很少,加上當局必須保護病人的私隱和身份,所以不能提供實際數目,也不可以透露病人在縣裡什麼地方。

Alameda縣公共衛生部週五對本台表示,需要接受檢查的病人,已經證實其中許多人並沒有感染病毒。

另外,公共衛生部也對縣內的醫護人員提供安全指引,其中包括在診所和醫院當眼處張貼告示,要求有發燒和咳嗽症狀,而最近到過國外旅遊的人士,立刻通知醫護人員,如果發現病人14日內去過武漢,而有發燒、咳嗽、氣喘等症狀,必須為病人帶上口罩,並將病人安置在隔離病房。

如果沒有隔離病房,就要將病人安置在最遠離其他病人的私人房間。

公共衛生局也指示接觸病人的醫護人員戴手套、外袍、N95口罩以及眼罩或面罩。

醫護人員會根據聯邦疾病防控中心(CDC)的指示,採集病人的樣本,送交CDC化驗。

