Alameda縣當局稱受查病人多沒染武漢肺炎

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣公共衛生局日前指出，縣裡沒有新型冠狀病毒確診個案，但有少於十名病人需要接受檢查，衛生局週五表示，已經證實其中許多病人並沒有感染病毒，公共衛生局又對縣裡的醫護人員發出安全指引。

Alameda縣公共衛生部的發言人表示，縣內至今沒有確診個案，但有少於十名病人接受檢查，以確定有沒有感染新型冠狀病毒。

衛生部強調，由於人數很少，加上當局必須保護病人的私隱和身份，所以不能提供實際數目，也不可以透露病人在縣裡什麼地方。

Alameda縣公共衛生部週五對本台表示，需要接受檢查的病人，已經證實其中許多人並沒有感染病毒。

另外，公共衛生部也對縣內的醫護人員提供安全指引，其中包括在診所和醫院當眼處張貼告示，要求有發燒和咳嗽症狀，而最近到過國外旅遊的人士，立刻通知醫護人員，如果發現病人14日內去過武漢，而有發燒、咳嗽、氣喘等症狀，必須為病人帶上口罩，並將病人安置在隔離病房。

如果沒有隔離病房，就要將病人安置在最遠離其他病人的私人房間。

公共衛生局也指示接觸病人的醫護人員戴手套、外袍、N95口罩以及眼罩或面罩。

醫護人員會根據聯邦疾病防控中心（CDC）的指示，採集病人的樣本，送交CDC化驗。

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